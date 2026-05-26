Rendez-vous aux jardins au Domaine Chavat Rue Pierre Vincent Podensac

Podensac

Rendez-vous aux jardins au Domaine Chavat

Rue Pierre Vincent Domaine Chavat Podensac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous les samedi 6 et dimanche 7 juin pour un week-end exceptionnel au Domaine Chavat à Podensac ! Entre culture, art, musique et convivialité, découvrez un programme riche pour petits et grands, avec restauration sur place pour en profiter tout au long de la journée.

Au programme du Samedi 6 Juin

– De 9h à 17h Concours de peinture organisé par l’association Arts et Culture.

– À 11h Visite commentée du Domaine Chavat

– À 16h Ouverture du 2e Marché Gourmand

– À 17h Remise des prix & Verre de l’amitié

Au programme du Dimanche 7 Juin

– À 11h Visite commentée du Domaine Chavat

– À 15h Spectacle La hauteur de l’eau (Cie Chevale)

– À 16h Paroles d’artistes

– À 17h30 concert du groupe Le Bal Chaloupé (musiques du monde)

Tout au long du week-end

– Exposition de photographies

– Jeu de piste pour les enfants

– Restauration sur place .

Rue Pierre Vincent Domaine Chavat Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 17 54

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English : Rendez-vous aux jardins au Domaine Chavat

L’événement Rendez-vous aux jardins au Domaine Chavat Podensac a été mis à jour le 2026-05-26 par La Gironde du Sud