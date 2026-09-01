Informations pratiques

Ploëzal

Concours de peinture

Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:00:00

fin : 2026-09-16 18:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Le Domaine de la Roche-Jagu propose un concours de peinture inspiré des paysages de La Roche-Jagu, et parrainé par Lucien Pouëdras, mis à l’honneur cette année au château. Après une visite guidée de l’exposition qui lui est consacrée, laissez libre cours à votre créativité ! Un vote du public déterminera les œuvres qui se distinguent. Au programme 10h Une visite privilégiée de l’exposition de Lucien Pouëdras dans le château, en sa présence 13h30-16h30 Trois heures pour immortaliser le paysage du parc, avec votre style et vos couleurs. Une ambiance conviviale, ouvert à tous les niveaux. .

Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Concours de peinture Ploëzal a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol