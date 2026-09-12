Informations pratiques

Ploëzal

Initiation à l’apiculture

Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez vous initier avec Dominique Segalen, apiculteur professionnel, au monde des abeilles et à l’apiculture ! L’atelier se déroule en 2 temps il vous expliquera le fonctionnement des abeilles et des ruches, la fabrication du miel, de la cire, le rôle de la reine des abeilles, et le travail d’apiculteur… Dans un second temps, vous partirez à la découverte des ruches installées sur le Domaine. Des combinaisons intégrales avec voiles et gants de protection seront prêtées mais il est demandé aux participants et participantes de s’habiller d’un tee-shirt à manches longues, d’un pantalon et de chaussures fermées. .

Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Initiation à l’apiculture Ploëzal a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol