Concours de pétanque à Dolus Route de Boyardville Dolus-d’Oléron
mercredi 1 juillet 2026 · Route de Boyardville · Dolus-d'Oléron
Informations pratiques
Dolus-d’Oléron
Concours de pétanque à Dolus
Route de Boyardville Boulodrome de Dolus Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
par joueur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-07-01 2026-09-01
Concours de pétanque ouvert à tous. Inscription et buvette sur place
.
Route de Boyardville Boulodrome de Dolus Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 08 45 24 teampetanquedolus@gmail.com
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English : Petanque competition in Dolus
Pétanque tournament open to everyone. Registration and refreshments available on site
L’événement Concours de pétanque à Dolus Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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