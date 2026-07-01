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Concours de pétanque à Dolus Route de Boyardville Dolus-d’Oléron

mercredi 1 juillet 2026 · Route de Boyardville · Dolus-d'Oléron

Informations pratiques

Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Route de Boyardville
Adresse
Boulodrome de Dolus
Ville
17550 Dolus-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif
5 5 5 par joueur

Dolus-d’Oléron

Concours de pétanque à Dolus

Route de Boyardville Boulodrome de Dolus Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par joueur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-12-31

Date(s) :
2026-07-01 2026-09-01

Concours de pétanque ouvert à tous. Inscription et buvette sur place
  .

Route de Boyardville Boulodrome de Dolus Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 08 45 24  teampetanquedolus@gmail.com

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English : Petanque competition in Dolus

Pétanque tournament open to everyone. Registration and refreshments available on site

L’événement Concours de pétanque à Dolus Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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