Concours de pétanque à Dolus Route de Boyardville Dolus-d’Oléron

Informations pratiques

Dolus-d’Oléron

Concours de pétanque à Dolus

Route de Boyardville Boulodrome de Dolus Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par joueur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-07-01 2026-09-01

Concours de pétanque ouvert à tous. Inscription et buvette sur place

.

Route de Boyardville Boulodrome de Dolus Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 08 45 24 teampetanquedolus@gmail.com

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English : Petanque competition in Dolus

Pétanque tournament open to everyone. Registration and refreshments available on site

L’événement Concours de pétanque à Dolus Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes