Concours de Pétanque Autrey-lès-Gray
Concours de Pétanque Autrey-lès-Gray samedi 9 mai 2026.
Autrey-lès-Gray
Concours de Pétanque
Place du village Autrey-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Les Pompiers de Autrey-Lès-Gray organise son concours de pétanque.
Buvette et petite restauration sur place. .
Place du village Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 25 50 80
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English : Concours de Pétanque
L’événement Concours de Pétanque Autrey-lès-Gray a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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