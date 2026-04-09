Autrey-lès-Gray

Concours de Pétanque

Place du village Autrey-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Les Pompiers de Autrey-Lès-Gray organise son concours de pétanque.

Buvette et petite restauration sur place. .

Place du village Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 25 50 80

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English : Concours de Pétanque

L’événement Concours de Pétanque Autrey-lès-Gray a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY