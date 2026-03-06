Rallye équestre

Centre Équestre de la Borde Autrey-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le Centre Équestre de la Borde vous invite au Rallye Équestre, un parcours en pleine nature. .

Centre Équestre de la Borde Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 07 33 81 domainedelaborde@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rallye équestre

L’événement Rallye équestre Autrey-lès-Gray a été mis à jour le 2026-03-04 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY