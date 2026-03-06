Rallye équestre Autrey-lès-Gray
Rallye équestre Autrey-lès-Gray dimanche 26 avril 2026.
Rallye équestre
Centre Équestre de la Borde Autrey-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Le Centre Équestre de la Borde vous invite au Rallye Équestre, un parcours en pleine nature. .
Centre Équestre de la Borde Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 07 33 81 domainedelaborde@orange.fr
English : Rallye équestre
