Rallye équestre Autrey-lès-Gray

Rallye équestre Autrey-lès-Gray dimanche 26 avril 2026.

Rallye équestre

Centre Équestre de la Borde Autrey-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Le Centre Équestre de la Borde vous invite au Rallye Équestre, un parcours en pleine nature.   .

Centre Équestre de la Borde Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 07 33 81  domainedelaborde@orange.fr

