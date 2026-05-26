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Concours de pétanque Plage du Moulin Binic-Étables-sur-Mer

Concours de pétanque Plage du Moulin Binic-Étables-sur-Mer jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Plage du Moulin

Adresse : Bouledrome

Ville : 22680 Binic-Étables-sur-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Tarif :

Binic-Étables-sur-Mer

Concours de pétanque

Plage du Moulin Bouledrome Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

En doublettes formées. Ouverts à tous, jet du but à 14 h. Inscription sur place.   .

Plage du Moulin Bouledrome Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 45 65 76 

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English :

L’événement Concours de pétanque Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

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