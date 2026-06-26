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CONCOURS DE PÉTANQUE Ceilhes-et-Rocozels

CONCOURS DE PÉTANQUE Ceilhes-et-Rocozels mardi 14 juillet 2026.

Adresse
Plan d'eau Le Bouloc
Ville
34260 Ceilhes-et-Rocozels
Département
Hérault
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Tarif

Ceilhes-et-Rocozels

CONCOURS DE PÉTANQUE

Plan d’eau Le Bouloc Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

FÊTE NATIONALE A CEILHES
Dimanche 13 et Lundi 14 Juillet 2026
RDV AU PLAN D’EAU LE BOULOC

Lundi 13 07
19h Matinée dansante
22h Bal avec le groupe Roxk Blues ECLIPSE

Mardi 14 07
14h30 Concours de pétanque (100€+mises)
19h Nico-B Showcazses Reggae
22h Bal avec DJ GAUZO
22h30 Immense et grandiose feu d’artifice
FÊTE NATIONALE A CEILHES
Dimanche 13 et Lundi 14 Juillet 2026
RDV AU PLAN D’EAU LE BOULOC

Lundi 13 07
19h Matinée dansante
22h Bal avec le groupe Roxk Blues ECLIPSE

Mardi 14 07
14h30 Concours de pétanque (100€+mises)
19h Nico-B Showcazses Reggae
22h Bal avec DJ GAUZO
22h30 Immense et grandiose feu d’artifice   .

Plan d’eau Le Bouloc Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 40 89 

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English :

NATIONAL FESTIVAL IN CEILHES
Sunday, July 13, and Monday, July 14, 2026
MEET AT LE BOULOC LAKE

Monday, July 13
7:00 PM Dance party
10:00 PM Dance with the band “Roxk Blues ECLIPSE”

Tuesday, July 14
2:30 PM Pétanque tournament (100? + bets)
7:00 PM Nico-B Reggae Showcases
10:00 PM Dance with DJ GAUZO
10:30 PM Huge and spectacular fireworks display

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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