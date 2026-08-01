Concours de pétanque Complexe Le Village Chaillac-sur-Vienne

Informations pratiques

Chaillac-sur-Vienne

Concours de pétanque

Complexe Le Village 1 Allée du Tennis Chaillac-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Avis aux amateurs de sport et de bonne humeur ! Venez participer à un tournoi en équipes de deux et partager un moment convivial placé sous le signe du jeu, du challenge et de la détente. Que vous soyez habitué des tournois ou simplement envie de passer un bon moment entre amis, l’ambiance promet d’être au rendez-vous !

Formez votre équipe de deux, préparez-vous à relever les défis et tentez de vous démarquer au fil des rencontres. Une belle occasion de se retrouver, de jouer ensemble et de profiter d’un moment sportif et chaleureux.

Les inscriptions se font en équipe de deux. Alors, choisissez votre partenaire, motivez-vous et lancez-vous dans l’aventure ! .

Complexe Le Village 1 Allée du Tennis Chaillac-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Chaillac-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-07 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin