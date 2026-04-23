Champagné-le-Sec

Concours de pétanque

Place Champagné-le-Sec Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Concours de pétanque sur la journée, quatre parties inscription à partir de 9 h 30 début du concours 10 h. Restauration et buvette sur place. .

Place Champagné-le-Sec 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 51 69 78 cdfchampagnelesec@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Champagné-le-Sec a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou