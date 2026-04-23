Concours de pétanque Champagné-le-Sec
Concours de pétanque Champagné-le-Sec dimanche 14 juin 2026.
Champagné-le-Sec
Concours de pétanque
Place Champagné-le-Sec Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Concours de pétanque sur la journée, quatre parties inscription à partir de 9 h 30 début du concours 10 h. Restauration et buvette sur place. .
Place Champagné-le-Sec 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 51 69 78 cdfchampagnelesec@outlook.fr
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Champagné-le-Sec a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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