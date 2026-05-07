Concours de pétanque Chemillé-sur-Indrois
Concours de pétanque Chemillé-sur-Indrois samedi 1 août 2026.
Chemillé-sur-Indrois
Concours de pétanque
Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Un moment convivial et sportif autour du traditionnel concours de pétanque ! Venez partager une ambiance détendue, lancer vos boules avec précision et profiter d’un bel esprit de compétition dans la bonne humeur.
Un moment convivial et sportif autour du traditionnel concours de pétanque ! Venez partager une ambiance détendue, lancer vos boules avec précision et profiter d’un bel esprit de compétition dans la bonne humeur. .
Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71
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English :
The traditional pétanque competition will be a convivial and sporting occasion! Come and share a relaxed atmosphere, throw your boules with precision and enjoy a great spirit of competition in good spirits. ????
L’événement Concours de pétanque Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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