Concours de pétanque Domaine de Sorlut Cozes
samedi 26 septembre 2026 · Domaine de Sorlut · Cozes
Informations pratiques
Cozes
Concours de pétanque
Domaine de Sorlut 30 route de Saujon Cozes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Tournois de pétanque en doublette organisés par L’association La Boule Cozillonne .
Ouvert à tous !
Inscriptions à partir de 14h00 et début du concours à 14h30.
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Domaine de Sorlut 30 route de Saujon Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 34 55 26 almeidatonio@gmail.com
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English :
Doubles pétanque tournaments organized by the La Boule Cozillonne association.
Open to everyone!
Registration begins at 2:00 p.m., and the competition starts at 2:30 p.m.
L’événement Concours de pétanque Cozes a été mis à jour le 2026-08-10 par Royan Atlantique
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