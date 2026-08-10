Concours de pétanque Domaine de Sorlut Cozes

Informations pratiques

Cozes

Concours de pétanque

Domaine de Sorlut 30 route de Saujon Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Tournois de pétanque en doublette organisés par L’association La Boule Cozillonne .

Ouvert à tous !

Inscriptions à partir de 14h00 et début du concours à 14h30.

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Domaine de Sorlut 30 route de Saujon Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 34 55 26 almeidatonio@gmail.com

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English :

Doubles pétanque tournaments organized by the La Boule Cozillonne association.

Open to everyone!

Registration begins at 2:00 p.m., and the competition starts at 2:30 p.m.

L’événement Concours de pétanque Cozes a été mis à jour le 2026-08-10 par Royan Atlantique