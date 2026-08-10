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AGENDA · Cozes

Concours de pétanque Domaine de Sorlut Cozes

samedi 26 septembre 2026 · Domaine de Sorlut · Cozes

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Domaine de Sorlut
Adresse
30 route de Saujon
Ville
17120 Cozes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Cozes

Concours de pétanque

Domaine de Sorlut 30 route de Saujon Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Tournois de pétanque en doublette organisés par L’association La Boule Cozillonne .
Ouvert à tous !
Inscriptions à partir de 14h00 et début du concours à 14h30.
  .

Domaine de Sorlut 30 route de Saujon Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 34 55 26  almeidatonio@gmail.com

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English :

Doubles pétanque tournaments organized by the La Boule Cozillonne association.
Open to everyone!
Registration begins at 2:00 p.m., and the competition starts at 2:30 p.m.

L’événement Concours de pétanque Cozes a été mis à jour le 2026-08-10 par Royan Atlantique

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