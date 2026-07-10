Concours de pétanque d’été de l’ASE en doublette Halle des sports Eymoutiers
vendredi 10 juillet 2026 · Halle des sports · Eymoutiers
Informations pratiques
Eymoutiers
Concours de pétanque d’été de l’ASE en doublette
Halle des sports Avenue de Diespeck Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-08-07 23:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04
Concours de pétanque en doublette organisé par l’ASE, tous les vendredis soir d’été. Buvette et grillades sur place. Inscriptions à partir de 19h30, jet du but à 20h30. 3 parties de 45 min. Ambiance conviviale garantie ! .
Halle des sports Avenue de Diespeck Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 28 01 32
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English : Concours de pétanque d’été de l’ASE en doublette
L’événement Concours de pétanque d’été de l’ASE en doublette Eymoutiers a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Portes de Vassivière
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