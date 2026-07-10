Concours de pétanque d’été de l’ASE en doublette Halle des sports Eymoutiers

Informations pratiques

Eymoutiers

Concours de pétanque d’été de l’ASE en doublette

Halle des sports Avenue de Diespeck Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-08-07 23:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04

Concours de pétanque en doublette organisé par l’ASE, tous les vendredis soir d’été. Buvette et grillades sur place. Inscriptions à partir de 19h30, jet du but à 20h30. 3 parties de 45 min. Ambiance conviviale garantie ! .

Halle des sports Avenue de Diespeck Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 28 01 32

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English : Concours de pétanque d’été de l’ASE en doublette

L’événement Concours de pétanque d’été de l’ASE en doublette Eymoutiers a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Portes de Vassivière