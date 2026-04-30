Marché artisanal de l’été Eymoutiers
Marché artisanal de l’été Eymoutiers mercredi 22 juillet 2026.
Eymoutiers
Marché artisanal de l’été
Avenue de la paix Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-08-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Le territoire est riche d’artistes et d’artisans passionnés qui font perdurer des métiers et des savoir-faire d’exception qui allient tradition et modernité. Rencontre, transmission et partage seront au rendez-vous de ces marchés ! .
Avenue de la paix Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81 ot-accueil@cc-portesdevassiviere.fr
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English : Marché artisanal de l’été
L’événement Marché artisanal de l’été Eymoutiers a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Portes de Vassivière
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