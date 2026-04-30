Eymoutiers

Marché artisanal de l’été

Avenue de la paix Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Le territoire est riche d’artistes et d’artisans passionnés qui font perdurer des métiers et des savoir-faire d’exception qui allient tradition et modernité. Rencontre, transmission et partage seront au rendez-vous de ces marchés ! .

Avenue de la paix Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81 ot-accueil@cc-portesdevassiviere.fr

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English : Marché artisanal de l’été

L’événement Marché artisanal de l’été Eymoutiers a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Portes de Vassivière