Le Festival Précaire Eymoutiers
Le Festival Précaire Eymoutiers lundi 3 août 2026.
Eymoutiers
Le Festival Précaire
Place des coopérateurs Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-03
Le Festival Précaire revient cette année pour une 5ème édition à Eymoutiers! Un grand bol de spectacles en plein air. Chaque soir, pendant 12 jours, venez découvrir des artistes de tous les horizons dans un cadre magnifique à l’ombre du cloché de la collégiale d’Eymoutiers. .
Place des coopérateurs Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81 contact@adm-pelaud.org
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English : Le Festival Précaire
L’événement Le Festival Précaire Eymoutiers a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Portes de Vassivière
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