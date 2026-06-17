Eymoutiers

Le Festival Précaire

Place des coopérateurs Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-03

Le Festival Précaire revient cette année pour une 5ème édition à Eymoutiers! Un grand bol de spectacles en plein air. Chaque soir, pendant 12 jours, venez découvrir des artistes de tous les horizons dans un cadre magnifique à l’ombre du cloché de la collégiale d’Eymoutiers. .

Place des coopérateurs Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81 contact@adm-pelaud.org

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English : Le Festival Précaire

L’événement Le Festival Précaire Eymoutiers a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Portes de Vassivière