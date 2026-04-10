Exposition Un train peut en cacher un autre Mairie Salle d’exposition (niveau 4) Eymoutiers

Eymoutiers

Exposition Un train peut en cacher un autre

Mairie Salle d’exposition (niveau 4) 8 rue de la collégiale Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 08:30:00

fin : 2026-08-14 12:30:00

Date(s) :

2026-08-03

L’exposition Un train peut en cacher un autre raconte l’Histoire et les histoires des 2 lignes de chemin de fer qui ont traversé le Pays Monts et Barrages : le train classique , celui que tout le monde identifie (ligne Limoges-Ussel mise en service entre 1881 et 1883) ; et un autre train, moins connu, comme caché derrière le premier : l’ancien tramway départemental électrique (ligne n°4 Limoges-Peyrat-le-Château en fonction de 1912 à 1949). 18 panneaux regroupent plus de 200 documents d’archives, photos et témoignages inédits issus de recherches aux archives et d’une collecte de mémoire auprès des habitants, pour comprendre ces modes de transport qui ont révolutionné la vie sur ce territoire rural entre la fin du XIXe siècle et les années 1950. Visite guidée gratuite de l’exposition les mardis et vendredis à 15h (durée 1h30). .

Mairie Salle d’exposition (niveau 4) 8 rue de la collégiale Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 57 60

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English : Exposition Un train peut en cacher un autre

L’événement Exposition Un train peut en cacher un autre Eymoutiers a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Portes de Vassivière