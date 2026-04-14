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Visite libre et gratuite de la collection permanente, Espace Paul Rebeyrolle, Eymoutiers

Visite libre et gratuite de la collection permanente, Espace Paul Rebeyrolle, Eymoutiers

Visite libre et gratuite de la collection permanente, Espace Paul Rebeyrolle, Eymoutiers samedi 23 mai 2026.

Lieu : Espace Paul Rebeyrolle

Adresse : Route de Nedde, 87120 Eymoutiers, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France

Ville : 87120 Eymoutiers

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : GRATUIT pour tous

Visite libre et gratuite de la collection permanente Samedi 23 mai, 17h00 Espace Paul Rebeyrolle Haute-Vienne

GRATUIT pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Entrée gratuite à partir de 17h jusqu’à 20h
Projection du film Rebeyrolle ou le journal d’un peintre
(réalisé par Gérard Rondeau en 2002 – durée 84 min.)
Visite commentée gratuite à 19h
Découverte de la collection permanente, le rassemblement unique en France d’une cinquantaine d’œuvres de l’artiste

Espace Paul Rebeyrolle Route de Nedde, 87120 Eymoutiers, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine http://www.espace-rebeyrolle.com Paul Rebeyrolle (1926-2005) est né à Eymoutiers. Il s’est imposé comme l’un des peintres majeurs du XXe siècle. Son œuvre puissante parfois violente est un appel à la liberté, une révolte contre l’injustice, l’intolérance, l’asservissement de l’homme et de la nature, un véritable témoignage de notre temps.

© Espace Paul Rebeyrolle
– Entrée gratuite à partir de 17h jusqu’à 20h

©Espace Paul Rebeyrolle, 87120 Eymoutiers, 2026

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