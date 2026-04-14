Visite libre et gratuite de la collection permanente, Espace Paul Rebeyrolle, Eymoutiers
Visite libre et gratuite de la collection permanente, Espace Paul Rebeyrolle, Eymoutiers samedi 23 mai 2026.
Visite libre et gratuite de la collection permanente Samedi 23 mai, 17h00 Espace Paul Rebeyrolle Haute-Vienne
GRATUIT pour tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
– Entrée gratuite à partir de 17h jusqu’à 20h
– Projection du film Rebeyrolle ou le journal d’un peintre
(réalisé par Gérard Rondeau en 2002 – durée 84 min.)
– Visite commentée gratuite à 19h
Découverte de la collection permanente, le rassemblement unique en France d’une cinquantaine d’œuvres de l’artiste
Espace Paul Rebeyrolle Route de Nedde, 87120 Eymoutiers, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine http://www.espace-rebeyrolle.com Paul Rebeyrolle (1926-2005) est né à Eymoutiers. Il s’est imposé comme l’un des peintres majeurs du XXe siècle. Son œuvre puissante parfois violente est un appel à la liberté, une révolte contre l’injustice, l’intolérance, l’asservissement de l’homme et de la nature, un véritable témoignage de notre temps.
© Espace Paul Rebeyrolle
– Entrée gratuite à partir de 17h jusqu’à 20h
©Espace Paul Rebeyrolle, 87120 Eymoutiers, 2026
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