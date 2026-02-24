Survoler Eymoutiers en Montgolfière Eymoutiers

Survoler Eymoutiers en Montgolfière

La Halle des sports Eymoutiers Haute-Vienne

Début : 2026-05-23

fin : 2026-07-18

Prenez de la hauteur et vivez une expérience inoubliable au dessus d’Eymoutiers. Les samedis 23 mai, 13 juin et 18 juillet, embarquez pour un vol en Montgolfière et laissez vous portez au gré du vent pour découvrir les paysages du territoire sous un angle unique. Depuis le ciel, admirez la nature préservée, les reliefs vallonnés et le charme de la cité pelaude dans une atmosphère paisible et magique. Réservation obligatoire (places limitées). Renseignements et réservations auprès de l’Office de Tourisme. Les vols sont soumis aux conditions météorologiques. En cas de météo défavorable le jour J, les vols seront annulés et intégralement remboursés. .

La Halle des sports Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81

