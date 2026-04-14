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Visite gratuite de l’exposition temporaire Guillaume Couffignal, Espace Paul Rebeyrolle, Eymoutiers

Visite gratuite de l’exposition temporaire Guillaume Couffignal, Espace Paul Rebeyrolle, Eymoutiers

Visite gratuite de l’exposition temporaire Guillaume Couffignal, Espace Paul Rebeyrolle, Eymoutiers samedi 23 mai 2026.

Lieu : Espace Paul Rebeyrolle

Adresse : Route de Nedde, 87120 Eymoutiers, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France

Ville : 87120 Eymoutiers

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : GRATUIT de 17h à 20h

Visite gratuite de l’exposition temporaire Guillaume Couffignal Samedi 23 mai, 17h00 Espace Paul Rebeyrolle Haute-Vienne

GRATUIT de 17h à 20h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

– Entrée gratuite à partir de 17h jusqu’à 20h
– Visite commentée gratuite à 19h
Découverte de l’exposition temporaire consacrée aux sculptures en bronze de GUILLAUME COUFFIGNAL.

Espace Paul Rebeyrolle Route de Nedde, 87120 Eymoutiers, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine http://www.espace-rebeyrolle.com Paul Rebeyrolle (1926-2005) est né à Eymoutiers. Il s’est imposé comme l’un des peintres majeurs du XXe siècle. Son œuvre puissante parfois violente est un appel à la liberté, une révolte contre l’injustice, l’intolérance, l’asservissement de l’homme et de la nature, un véritable témoignage de notre temps.

© Espace Paul Rebeyrolle
– Entrée gratuite à partir de 17h jusqu’à 20h

© Espace Paul Rebeyrolle 87120 Eymoutiers, 2026

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