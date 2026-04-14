Visite commentée gratuite de l’exposition, Espace Paul Rebeyrolle, Eymoutiers

Visite commentée gratuite de l’exposition Samedi 23 mai, 19h00 Espace Paul Rebeyrolle Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

– Entrée gratuite à partir de 17h jusqu’à 20h

– Visite commentée gratuite à 19h

Découverte de l’exposition temporaire consacrée à Guillaume Couffignal avec la présentation d’une quarantaine de sculptures en bronze.

Espace Paul Rebeyrolle Route de Nedde, 87120 Eymoutiers, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine http://www.espace-rebeyrolle.com Paul Rebeyrolle (1926-2005) est né à Eymoutiers. Il s’est imposé comme l’un des peintres majeurs du XXe siècle. Son œuvre puissante parfois violente est un appel à la liberté, une révolte contre l’injustice, l’intolérance, l’asservissement de l’homme et de la nature, un véritable témoignage de notre temps.

© Espace Paul Rebeyrolle

– Entrée gratuite à partir de 17h jusqu’à 20h

© Espace Paul Rebeyrolle 87120 Eymoutiers, 2026