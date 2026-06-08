Concours de pétanque doublette Pré-Commun Arreau
Concours de pétanque doublette Pré-Commun Arreau mercredi 5 août 2026.
Arreau
Concours de pétanque doublette
Pré-Commun ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Concours de pétanque en doublette le mercredi 5 août, à partir de 20h au Pré-Commun d’Arreau.
Mise 10€. Récompense engagements +60€
Buvette sur place
.
Pré-Commun ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Double pétanque competition on Wednesday August 5, starting at 8pm at the Pré-Commun d’Arreau.
Stake 10? Reward commitments +60?
Refreshment bar on site
L’événement Concours de pétanque doublette Arreau a été mis à jour le 2026-06-03 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
À voir aussi à Arreau (Hautes-Pyrénées)
- Conférence Le thermalisme Aure Louron Arreau (Château des Nestes salle bleue) Arreau 8 juin 2026
- BAZ’ART Ou comment mettre des oeuvres en pièce ARREAU Arreau 13 juin 2026
- Théâtre Veillée Funèbre Avenue de la gare Arreau 18 juin 2026
- Fête de la musique Halle Arreau 20 juin 2026
- Tours et détours à Arreau, Arreau, Arreau 28 juin 2026