Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de pétanque doublette Pré-Commun Arreau

Concours de pétanque doublette Pré-Commun Arreau mercredi 5 août 2026.

Lieu : Pré-Commun

Adresse : ARREAU

Ville : 65240 Arreau

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Arreau

Concours de pétanque doublette

Pré-Commun ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Concours de pétanque en doublette le mercredi 5 août, à partir de 20h au Pré-Commun d’Arreau.
Mise 10€. Récompense engagements +60€
Buvette sur place
  .

Pré-Commun ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Double pétanque competition on Wednesday August 5, starting at 8pm at the Pré-Commun d’Arreau.
Stake 10? Reward commitments +60?
Refreshment bar on site

L’événement Concours de pétanque doublette Arreau a été mis à jour le 2026-06-03 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

À voir aussi à Arreau (Hautes-Pyrénées)