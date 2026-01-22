Concours de pétanque Dun-le-Palestel
Concours de pétanque Dun-le-Palestel samedi 5 septembre 2026.
Concours de pétanque
stade Dun-le-Palestel Creuse
10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-09-05
Concours de pétanque au stade. Ouvert à tous.
Inscriptions sur place à partir de 13h30. Début du concours 14h.
Rens 06 17 02 62 68 .
stade Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 02 62 68
English : Concours de pétanque
