Concours de pétanque

stade Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Concours de pétanque au stade. Ouvert à tous.

Inscriptions sur place à partir de 13h30. Début du concours 14h.

Rens 06 17 02 62 68 .

stade Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 02 62 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Pays Dunois