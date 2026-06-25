Concours de pétanque Mairie Dun-les-Places
Concours de pétanque Mairie Dun-les-Places samedi 11 juillet 2026.
Dun-les-Places
Concours de pétanque
Mairie Le bourg Dun-les-Places Nièvre
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 13:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Concours de pétanque A partir de 13h à la mairie de Dun les Places. Nombreux lots, lots à chaque participant. .
Mairie Le bourg Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 81 40 25
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Dun-les-Places a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs