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Concours de pétanque Mairie Dun-les-Places

Concours de pétanque Mairie Dun-les-Places

Concours de pétanque Mairie Dun-les-Places samedi 11 juillet 2026.

Lieu
Mairie
Adresse
Le bourg
Ville
58230 Dun-les-Places
Département
Nièvre
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
13:00:00
Tarif
8.5 8.5 8.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dun-les-Places

Concours de pétanque

Mairie Le bourg Dun-les-Places Nièvre

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 13:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Concours de pétanque A partir de 13h à la mairie de Dun les Places. Nombreux lots, lots à chaque participant.   .

Mairie Le bourg Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 81 40 25 

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Dun-les-Places a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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