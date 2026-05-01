Concours de pétanque en doublette au parc communal Nedde
Concours de pétanque en doublette au parc communal Nedde samedi 23 mai 2026.
Nedde
Concours de pétanque en doublette au parc communal
Parc communal Nedde Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 13:30:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Concours de pétanque en doublette. 4 parties en 45 min. Inscription 10€ à 13h30. Jet du but à 14h. Buvette et nombreux lots. .
Parc communal Nedde 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine coursedesdeuxponts@ymail.com
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English : Concours de pétanque en doublette au parc communal
L’événement Concours de pétanque en doublette au parc communal Nedde a été mis à jour le 2026-05-15 par Terres de Limousin
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