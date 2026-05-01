Nedde

Concours de pétanque en doublette au parc communal

Parc communal Nedde Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 13:30:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Concours de pétanque en doublette. 4 parties en 45 min. Inscription 10€ à 13h30. Jet du but à 14h. Buvette et nombreux lots. .

Parc communal Nedde 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine coursedesdeuxponts@ymail.com

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English : Concours de pétanque en doublette au parc communal

L’événement Concours de pétanque en doublette au parc communal Nedde a été mis à jour le 2026-05-15 par Terres de Limousin