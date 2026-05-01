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Concours de pétanque en doublette au parc communal Nedde

Concours de pétanque en doublette au parc communal Nedde

Concours de pétanque en doublette au parc communal Nedde samedi 23 mai 2026.

Adresse : Parc communal

Ville : 87120 Nedde

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Nedde

Concours de pétanque en doublette au parc communal

Parc communal Nedde Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 13:30:00
fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Concours de pétanque en doublette. 4 parties en 45 min. Inscription 10€ à 13h30. Jet du but à 14h. Buvette et nombreux lots.   .

Parc communal Nedde 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   coursedesdeuxponts@ymail.com

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English : Concours de pétanque en doublette au parc communal

L’événement Concours de pétanque en doublette au parc communal Nedde a été mis à jour le 2026-05-15 par Terres de Limousin

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