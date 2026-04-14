Une Odyssée créative avec les insectes !, La Cité des Insectes, Nedde

Une Odyssée créative avec les insectes ! Samedi 23 mai, 19h30 La Cité des Insectes Haute-Vienne

Gratuité exceptionnelle mais réservation impérative car le nombre de visiteurs sera limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Nedde, À l’occasion de la 22ème Nuit Européenne des Musées, la Cité des Insectes invite le public à une immersion nocturne inédite. Entre découverte de l’exposition 2026 « Une odyssée créative » et un atelier de modelage, cette édition marque le sommet d’une année historique : les 20 ans de dialogue entre Art, Science et Nature.

Une Rétrospective Événement : « Une Odyssée Créative »

Depuis deux décennies, la Cité des Insectes est le théâtre d’une fusion unique entre la précision scientifique et l’émotion artistique. Pour cette nuit exceptionnelle, Régine Elliott, directrice du site, guidera les visiteurs à travers l’exposition rétrospective : « Une odyssée créative – 20 ans de dialogues entre art, science et insectes ».

Plus qu’une simple visite, c’est un voyage dans le temps qui dévoile comment le monde minuscule des hexapodes a inspiré plus de 40 artistes, sculpteurs, photographes et chercheurs, transformant notre regard sur le vivant.

Le Programme de la Soirée (19h00 – 23h00)

• 19h00 – 20h30 | Éveil des Sens dans les Jardins : Découverte crépusculaire des jardins et exploration de l’exposition « Une odyssée créative – 20 ans de dialogues entre art, science et insectes »

• 20h30 – 21h30 | Gastronomie Insolite & Convivialité : Une pause dînatoire ponctuée d’une dégustation d’insectes pour les plus audacieux. Le Snack-bar « Le Tilleul » accueillera les gourmets, tandis que les amateurs de pique-nique pourront profiter de la douceur du parc.

• 21h30 – 23h00 | L’Atelier de la Terre :

o L’Odyssée entre vos mains : Pour clore cette expérience, un atelier de sculpture sur terre permettra à chacun de donner forme à son ressenti, prolongeant le dialogue entre l’art et l’insecte par le contact de la matière.

o Manipulation : Pour les plus curieux, un temps de contact privilégié avec les pensionnaires du vivarium sera proposé.

«Cette nuit n’est pas seulement une visite, c’est une célébration de vingt années de passion. Nous voulons que nos visiteurs ne se contentent pas de voir, mais qu’ils ressentent, touchent et créent. » — Régine Elliott, Directrice de la Cité des Insectes.

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Informations Pratiques

• Date : Samedi 23 mai 2026

• Horaires : 19h00 à 23h00

• Tarif : Entrée gratuite (Événement national)

• Équipement conseillé : vêtements chauds et chaussures adaptées pour l’extérieur.

• Lieu : La Cité des Insectes, 588 Impasse de Chaud, 87120 Nedde.

• Réservation obligatoire sur notre site internt www.lacitedesinsectes.com

• Contact Presse : Régine Elliott, Directrice & Curatrice, 06 86 45 43 29 ou info@lacitedesinsectes.com

La Cité des Insectes 588 Impasse de Chaud 87120 Nedde Nedde 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com https://www.facebook.com/pages/La-Cit%C3%A9-des-Insectes/111304255557303?fref=ts [{« link »: « http://www.lacitedesinsectes.com »}, {« link »: « mailto:info@lacitedesinsectes.com »}] Musée avec 400 m2 d’expositions interactives et 8 000 m2 de jardins cultivés et naturels pour découvrir le monde fascinant des insectes. C’est aussi le jeux de piste pour les enfants, des animations nature, conférences et résidences d’artistes et naturalistes. En voiture. Vous y trouverez aussi les Chambres d’hôtes (www.auboutdesmondes.com), le Snack-bar « Le Tilleul », la boutique & des aires de pique-nique ainsi qu’un parking gratuit.

Nedde, À l’occasion de la 22ème Nuit Européenne des Musées, la Cité des Insectes invite le public à **une immersion nocturne inédite**. Entre découverte de l’exposition 2026 « Une odyssée créative » …

©régine elliott