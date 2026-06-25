CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE ET FÊTE FORAINE Graissessac samedi 11 juillet 2026.

Graissessac

CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE ET FÊTE FORAINE

Plateau Sainte-Barbe Graissessac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

La Féria de Graissessac

RDV au Plateau Sainte Barbe Samedi 11 Juillet 2026

7h à 13h Vide grenier

9h Tour de Ville

15h Concours de pétanque en doubletets / Fête foraine

19h Bodéga du comité avec brasucade

22h Orchestre ABYSS

Information 07 86 21 57 64

La Féria de Graissessac

RDV au Plateau Sainte Barbe

Vendredi 10 et Samedi 11 Juillet 2026

Vendredi 10 Juillet

15h Concours de pétanque en doublettes / Fête foraine

18h Marché nocturne

20h30 Représentation de danse Sévillane par La Troupe Alma Flamencas

22h DJ

Samedi 11 Juillet

7h à 13h Vide grenier

9h Tour de Ville

15h Concours de pétanque en doubletets / Fête foraine

19h Bodéga du comité avec brasucade

22h Orchestre ABYSS

Restauration disponible proposée par le comité

Information 07 86 21 57 64 .

Plateau Sainte-Barbe Graissessac 34260 Hérault Occitanie +33 7 86 21 57 64

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English :

The Graissessac Feria

See you at the Plateau Sainte Barbe on Saturday, July 11, 2026

7:00 a.m. 1:00 p.m. Yard sale

9:00 a.m. Parade through town

3:00 p.m. Doubles pétanque tournament / Carnival

7:00 p.m. Committee wine bar with brasucade

10:00 p.m. ABYSS Band

Information: 07 86 21 57 64

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE ET FÊTE FORAINE Graissessac a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB