Concours de Pétanque en doublette montée Rue Berrua Bidart

Concours de Pétanque en doublette montée

Rue Berrua Boulodrome Bil tokia Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28

Concours de pétanque en doublettes.

Ouvert à tous. Inscriptions sur place à partir de 18h. .

Rue Berrua Boulodrome Bil tokia Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Concours de Pétanque en doublette montée

L’événement Concours de Pétanque en doublette montée Bidart a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Bidart