Concours de pétanque en triplette Boulodrome Cercy-la-Tour

Concours de pétanque en triplette

Boulodrome Avenue Louis Coudant Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : 6€

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 29 mars 2026, 13h00-19h00

Début : 2026-03-29 13:00:00

fin : 2026-03-29 19:00:00

Date(s) :

2026-03-29

L’USC Pétanque organise un concours de pétanque en triplette le dimanche 29 mars à partir de 13h au boulodrome. Tarif inscription 6€ .

Boulodrome Avenue Louis Coudant Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 63 40 44

