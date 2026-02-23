Concours de pétanque en triplette Boulodrome Cercy-la-Tour
Boulodrome Avenue Louis Coudant Cercy-la-Tour Nièvre
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-03-29 13:00:00
fin : 2026-03-29 19:00:00
2026-03-29
L’USC Pétanque organise un concours de pétanque en triplette le dimanche 29 mars à partir de 13h au boulodrome. Tarif inscription 6€ .
Boulodrome Avenue Louis Coudant Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 63 40 44
