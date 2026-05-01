Concours de pétanque Faux
Concours de pétanque Faux samedi 30 mai 2026.
Faux
Concours de pétanque
Terrain de pétanque Faux Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Participez au concours de pétanque en doublette organisé par les Boulistes de Faux-en-Périgord !
Buvette et restauration sur place.
Venez profiter d’une soirée conviviale sous les étoiles… .
Terrain de pétanque Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 85 63 09
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Faux a été mis à jour le 2026-05-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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