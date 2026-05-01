Faux

Concours de pétanque

Terrain de pétanque Faux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Participez au concours de pétanque en doublette organisé par les Boulistes de Faux-en-Périgord !

Buvette et restauration sur place.

Venez profiter d’une soirée conviviale sous les étoiles… .

Terrain de pétanque Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 85 63 09

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Faux a été mis à jour le 2026-05-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides