ÉTÉ ACTIF | Équitation à poney pour enfant Faux
ÉTÉ ACTIF | Équitation à poney pour enfant Faux mercredi 22 juillet 2026.
Faux
ÉTÉ ACTIF | Équitation à poney pour enfant
La Métairie du Roc Faux Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:30:00
Date(s) :
2026-07-22
La présence d’un parent pendant l’animation est obligatoire.
Prévoir un pantalon long et des chaussures fermées (les parents qui accompagnent aussi). Le Club fournira les EPI (équipement de protection individuel). Cependant, exceptionnellement, pour les toutes petites têtes, si l’enfant a un casque de vélo à sa taille, il sera plus à l’aise.
Âge de 5 à 10 ans.
10 personnes par groupe.
Réservation et inscription obligatoires! .
La Métairie du Roc Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95
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English : ÉTÉ ACTIF | Équitation à poney pour enfant
L’événement ÉTÉ ACTIF | Équitation à poney pour enfant Faux a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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