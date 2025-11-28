Marché gourmand | Les Paysans du Coin 24 Faux
Marché gourmand | Les Paysans du Coin 24 Faux vendredi 10 juillet 2026.
Faux
Marché gourmand | Les Paysans du Coin 24
Faux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Les marchés gourmands de l’association Les Paysans du Coin 24 sont des rendez-vous conviviaux où des producteurs locaux cuisinent et servent directement leurs produits.
Ici, pas de menu figé chaque producteur propose sur son stand ses spécialités.
En plat, vous aurez un grand choix de propositions salées avec du canard, poulet, bœuf, veau, agneau… Du fromage bien sûr ainsi qu’une offre de desserts gourmands glaces, sorbets, salades de petits fruits, pâtisseries…
La buvette proposera vins et bières locales et boissons sans alcool.
Une invitation à composer son repas au fil des envies, en découvrant la richesse et le savoir-faire des fermes du territoire. Le tout dans une ambiance festive et musicale pour accompagner la soirée. .
Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@moulinofruits.com
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English : Marché gourmand | Les Paysans du Coin 24
L’événement Marché gourmand | Les Paysans du Coin 24 Faux a été mis à jour le 2026-05-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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