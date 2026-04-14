ÉTÉ ACTIF | Balade équestre Métairie Haute Faux
ÉTÉ ACTIF | Balade équestre Métairie Haute Faux mercredi 22 juillet 2026.
Faux
ÉTÉ ACTIF | Balade équestre
Métairie Haute La Métairie du Roc Faux Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Nous voyons toujours le monde différemment du haut d’un cheval ! Venez donc vous essayer à l’équitation, de beaux souvenirs en perspective.
Prévoir un pantalon long et des chaussures fermées (les parents qui accompagnent aussi). Le Club fournira les EPI (équipement de protection individuel).
Possible pour les enfants à partir de 11 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
10 personnes par groupe.
Réservation et inscription obligatoires! .
Métairie Haute La Métairie du Roc Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95
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English : ÉTÉ ACTIF | Balade équestre
L’événement ÉTÉ ACTIF | Balade équestre Faux a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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