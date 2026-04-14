ÉTÉ ACTIF | Balade équestre Métairie Haute Faux

Faux

ÉTÉ ACTIF | Balade équestre

Métairie Haute La Métairie du Roc Faux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Nous voyons toujours le monde différemment du haut d’un cheval ! Venez donc vous essayer à l’équitation, de beaux souvenirs en perspective.

Prévoir un pantalon long et des chaussures fermées (les parents qui accompagnent aussi). Le Club fournira les EPI (équipement de protection individuel).

Possible pour les enfants à partir de 11 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

10 personnes par groupe.

Réservation et inscription obligatoires! .

Métairie Haute La Métairie du Roc Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95

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English : ÉTÉ ACTIF | Balade équestre

L’événement ÉTÉ ACTIF | Balade équestre Faux a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides