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Repas traditionnel des Boulistes Faux

Repas traditionnel des Boulistes Faux

Repas traditionnel des Boulistes Faux mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Sous la Halle

Ville : 24560 Faux

Département : Dordogne

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 24 24 24 Tarif de base plein tarif

Faux

Repas traditionnel des Boulistes

Sous la Halle Faux Dordogne

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Les Boulistes de Faux organisent leur traditionnel repas du 14 Juillet !

Au menu
– Apéritif
– Entrée
– Faux-filet frites
-Salade fromage
– Dessert
-Café
– Vin rouge rosé compris

Apportez vos couverts !
Sur réservation avant le 10 juillet.   .

Sous la Halle Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 10 55 

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English : Repas traditionnel des Boulistes

L’événement Repas traditionnel des Boulistes Faux a été mis à jour le 2026-05-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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