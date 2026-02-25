Faux

Repas traditionnel des Boulistes

Sous la Halle Faux Dordogne

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Les Boulistes de Faux organisent leur traditionnel repas du 14 Juillet !

Au menu

– Apéritif

– Entrée

– Faux-filet frites

-Salade fromage

– Dessert

-Café

– Vin rouge rosé compris

Apportez vos couverts !

Sur réservation avant le 10 juillet. .

Sous la Halle Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 10 55

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English : Repas traditionnel des Boulistes

L’événement Repas traditionnel des Boulistes Faux a été mis à jour le 2026-05-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides