Repas traditionnel des Boulistes Faux
Repas traditionnel des Boulistes Faux mardi 14 juillet 2026.
Faux
Repas traditionnel des Boulistes
Sous la Halle Faux Dordogne
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Les Boulistes de Faux organisent leur traditionnel repas du 14 Juillet !
Au menu
– Apéritif
– Entrée
– Faux-filet frites
-Salade fromage
– Dessert
-Café
– Vin rouge rosé compris
Apportez vos couverts !
Sur réservation avant le 10 juillet. .
Sous la Halle Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 10 55
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English : Repas traditionnel des Boulistes
L’événement Repas traditionnel des Boulistes Faux a été mis à jour le 2026-05-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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