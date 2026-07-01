Rencontre avec Cyril Hofstein Bibliothèque Faux-en-Périgord

Informations pratiques

Faux-en-Périgord

Rencontre avec Cyril Hofstein

Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Tandis que les vacances se profilent, venez vous mettre au frais et écoutez des histoires de mer.

Rencontrez Cyril Hofstein, grand reporter au Figaro, auteur et marin qui embarque petits et grands dans ses aventures maritimes. Une rencontre passionnante autour de ses livres, de ses voyages et de la vie en mer.

Venez larguer les amarres avec nous ! .

Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 91 55 bibliothequefaux24@gmail.com

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English : Rencontre avec Cyril Hofstein

L’événement Rencontre avec Cyril Hofstein Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-07-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides