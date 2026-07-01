Atelier d’écriture Bibliothèque Faux-en-Périgord

Informations pratiques

Faux-en-Périgord

Atelier d’écriture

Bibliothèque 15 rue des Fargues Faux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Fragments d’un été aimé

L’été est la saison des souvenirs, des instants suspendus et des émotions qui laissent une empreinte. Et si vous leur donniez vie à travers les mots ?

Mattéo Leyma vous invite à partager deux heures d’écriture autour du thème Fragments d’un été aimé . À travers des exercices accessibles à tous,

laissez parler votre imagination, évoquez un souvenir réel ou inventez une histoire qui sent bon le soleil, les vacances et les rencontres.

Profitez de 2h de créativité, de convivialité, de rires et de partage, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

Ouvert à tous, que vous écriviez régulièrement ou que vous ayez simplement envie d’essayer.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce beau moment d’évasion littéraire ! .

Bibliothèque 15 rue des Fargues Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 91 55 bibliothequefaux24@gmail.com

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English : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-07-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides