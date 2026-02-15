Atelier de sonothérapie Bibliothèque Faux

Atelier de sonothérapie

Bibliothèque 15 rue des Fargues Faux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Un moment hors du temps, une parenthèse de douceur… nous vous proposons de découvrir grâce à Sabrina la sonothérapie lors d’un atelier d’une heure où les bols tibétains vont vous faire relâcher toutes les tensions.

Pour votre confort, ramenez un tapis de yoga ou de gym, ou un drap de bain et un petit coussin et un plaid.

* Pour tout public sauf si vous portez un pacemaker et pour les femmes enceintes avant le 4ème mois de grossesse. .

Bibliothèque 15 rue des Fargues Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 91 55 bibliothequefaux24@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de sonothérapie

L’événement Atelier de sonothérapie Faux a été mis à jour le 2026-02-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides