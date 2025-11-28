Rencontre avec Laurent Chauveton Bibliothèque Faux

Faux

Rencontre avec Laurent Chauveton

Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 19:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Nous accueillons Laurent Chauveton pour présenter son livre Malentendu(s) .

Julien, sourd depuis l’enfance, assiste aux derniers instants de son père. Dans un souffle à peine audible, celui-ci tente de lui confier un secret, mais Julien n’entend que deux mots responsable et sourd . Ces mots deviennent une énigme obsédante, un tremblement de terre intérieur.

Pendant la pandémie de COVID-19, il remonte le fil de son histoire souvenirs d’enfance, blessures enfouies, témoignages contradictoires. Au cours de son enquête, il découvre peu à peu que sa surdité pourrait ne pas être due au hasard, et que son père avait choisi de taire la vérité, par peur ou par amour.

Entre colère et compréhension, Julien se confronte à son passé et à son identité. Dans une ultime lettre à son père et à travers la transmission de son histoire, il transforme le silence subi en silence choisi… .

Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 91 55 bibliothequefaux24@gmail.com

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L’événement Rencontre avec Laurent Chauveton Faux a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides