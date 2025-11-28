Café Philo Bibliothèque Faux
Café Philo Bibliothèque Faux vendredi 28 novembre 2025.
Café Philo
Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux Dordogne
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Notre monde tourne à un rythme de plus en plus effréné. Au milieu des déclarations fracassantes et des réseaux sociaux qui tournent non-stop, où en êtes-vous?
Venez donc faire une pause le temps d’un café philo à la bibliothèque. Nous vous proposons d’échanger dans une ambiance conviviale et bienveillante avec une boisson chaude et une douceur.
Nous citerons un point de vue philosophique à partir de l’actualité mais les thèmes sont libres et ouverts. .
