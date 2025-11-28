Café Philo Bibliothèque Faux

Café Philo

Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux Dordogne

Début : 2025-11-28

2025-11-28

Notre monde tourne à un rythme de plus en plus effréné. Au milieu des déclarations fracassantes et des réseaux sociaux qui tournent non-stop, où en êtes-vous?

Venez donc faire une pause le temps d’un café philo à la bibliothèque. Nous vous proposons d’échanger dans une ambiance conviviale et bienveillante avec une boisson chaude et une douceur.

Nous citerons un point de vue philosophique à partir de l’actualité mais les thèmes sont libres et ouverts. .

Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux 24560 Dordogne

