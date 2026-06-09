Exposition | Laurent CHAUVETON Photographie Bibliothèque Faux

Faux

Exposition | Laurent CHAUVETON Photographie

Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-09

Venez découvrir les photographies naturalistes de la faune sauvage vu à travers l’œil et l’objectif de Laurent Chauveton.

Une plongée dans un autre monde… .

Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 91 55 bibliothequefaux24@gmail.com

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English : Exposition | Laurent CHAUVETON Photographie

L’événement Exposition | Laurent CHAUVETON Photographie Faux a été mis à jour le 2026-06-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides