Exposition | Laurent CHAUVETON Photographie Bibliothèque Faux
Exposition | Laurent CHAUVETON Photographie Bibliothèque Faux mardi 9 juin 2026.
Faux
Exposition | Laurent CHAUVETON Photographie
Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-09
Venez découvrir les photographies naturalistes de la faune sauvage vu à travers l’œil et l’objectif de Laurent Chauveton.
Une plongée dans un autre monde… .
Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 91 55 bibliothequefaux24@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition | Laurent CHAUVETON Photographie
L’événement Exposition | Laurent CHAUVETON Photographie Faux a été mis à jour le 2026-06-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Faux (Dordogne)
- Marché de l’artisanat Faux 14 juin 2026
- Rencontre avec Laurent Chauveton Bibliothèque Faux 17 juin 2026
- Exposition & rencontre avec Patrice Ponza Bibliothèque Faux 19 juin 2026
- Fête de la Musique Faux 19 juin 2026
- Café Philo Bibliothèque Faux 26 juin 2026