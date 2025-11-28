Exposition & rencontre avec Patrice Ponza Bibliothèque Faux
Exposition & rencontre avec Patrice Ponza Bibliothèque Faux vendredi 19 juin 2026.
Faux
Exposition & rencontre avec Patrice Ponza
Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Ici, la destination n’a pas été un lieu mais un état d’être.
Patrice Ponza, écrivain, marcheur et photographe vous emmènera dans son périple de plusieurs milliers de km intitulé Via Alpina, mes Alpes Intérieures. Cette expérience a été beaucoup plus qu’une simple marche pour lui et il vous livrera son parcours introspectif. Celui d’un homme en quête de sens, porté par la beauté sauvage des Alpes. À chaque détour, sur chaque sentier, dans chaque montagne, l’auteur révèle un potentiel de transformation. À travers ses mots et ses images, il nous invite à ralentir, à écouter, à ressentir. Quand nous posons le pied sur la terre, nous ressentons cette connexion ancestrale qui nous relie au vivant. C’est un hymne à la nature, à la liberté, à cette part d’infini qui sommeille en chacun de nous. .
Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 91 55 bibliothequefaux24@gmail.com
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English :
L’événement Exposition & rencontre avec Patrice Ponza Faux a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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