Atelier de sonothérapie pour parent-enfant Bibliothèque Faux
Atelier de sonothérapie pour parent-enfant Bibliothèque Faux mercredi 20 mai 2026.
Faux
Atelier de sonothérapie pour parent-enfant
Bibliothèque 15 rue des Fargues Faux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20 11:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Un moment hors du temps, une parenthèse de douceur… nous vous proposons de découvrir grâce à Sabrina la sonothérapie lors d’un atelier d’une heure où les bols tibétains vont vous faire relâcher toutes les tensions.
Pour votre confort, ramenez un tapis de yoga ou de gym, ou un drap de bain et un petit coussin et un plaid.
Tout le monde a le droit à un voyage sonore pour plonger en état induit de relaxation.
Pour tout public sauf si vous portez un pacemaker et pour les femmes enceintes avant le 4ème mois de grossesse.
Places limitées, sur réservation obligatoire. .
Bibliothèque 15 rue des Fargues Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 91 55 bibliothequefaux24@gmail.com
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English :
L’événement Atelier de sonothérapie pour parent-enfant Faux a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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