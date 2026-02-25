Faux

Fête de la Musique

Sous la Halle Faux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Les Boulistes de Faux organisent la fête de la musique animée par Thierry Combeau et proposent un marché gourmand.

Un marché gourmand avec jambon braisé, paëlla, burgers, desserts et vin… pour vous régaler.

Apportez vos couverts !

Venez nombreux ! .

Sous la Halle Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 85 63 09

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Faux a été mis à jour le 2026-05-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides