Fête de la Musique Faux
Fête de la Musique Faux vendredi 19 juin 2026.
Faux
Fête de la Musique
Sous la Halle Faux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Les Boulistes de Faux organisent la fête de la musique animée par Thierry Combeau et proposent un marché gourmand.
Un marché gourmand avec jambon braisé, paëlla, burgers, desserts et vin… pour vous régaler.
Apportez vos couverts !
Venez nombreux ! .
Sous la Halle Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 85 63 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Faux a été mis à jour le 2026-05-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Faux (Dordogne)
- Atelier de sonothérapie pour parent-enfant Bibliothèque Faux 20 mai 2026
- Atelier de sonothérapie Bibliothèque Faux 21 mai 2026
- Soirée théâtre Salle des Fêtes Faux 29 mai 2026
- Concours de pétanque Faux 30 mai 2026
- Rencontre avec Laurent Chauveton Bibliothèque Faux 17 juin 2026