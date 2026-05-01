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Soirée théâtre Salle des Fêtes Faux

Soirée théâtre Salle des Fêtes Faux

Soirée théâtre Salle des Fêtes Faux vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : 64 Rue Paul Abadie

Ville : 24560 Faux

Département : Dordogne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Faux

Soirée théâtre

Salle des Fêtes 64 Rue Paul Abadie Faux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

La troupe Comédie Cocasse propose une comédie parfois absurde, composée d’un enchaînement de sketchs de Courteline, entre autres, réunissant cinq comédiens et comédiennes.

Pour résumer le spectacle
Entre rencontres absurdes, couples mal assortis et petites confidences entre amis, les sketchs s’enchaînent joyeusement.

Tout public.
Durée 1h   .

Salle des Fêtes 64 Rue Paul Abadie Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 32 40 

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English :

L’événement Soirée théâtre Faux a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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