Soirée théâtre Salle des Fêtes Faux

Faux

Soirée théâtre

Salle des Fêtes 64 Rue Paul Abadie Faux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

La troupe Comédie Cocasse propose une comédie parfois absurde, composée d’un enchaînement de sketchs de Courteline, entre autres, réunissant cinq comédiens et comédiennes.

Pour résumer le spectacle

Entre rencontres absurdes, couples mal assortis et petites confidences entre amis, les sketchs s’enchaînent joyeusement.

Tout public.

Durée 1h .

Salle des Fêtes 64 Rue Paul Abadie Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 32 40

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English :

L’événement Soirée théâtre Faux a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides