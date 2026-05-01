Soirée théâtre Salle des Fêtes Faux
Soirée théâtre Salle des Fêtes Faux vendredi 29 mai 2026.
Faux
Soirée théâtre
Salle des Fêtes 64 Rue Paul Abadie Faux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
La troupe Comédie Cocasse propose une comédie parfois absurde, composée d’un enchaînement de sketchs de Courteline, entre autres, réunissant cinq comédiens et comédiennes.
Pour résumer le spectacle
Entre rencontres absurdes, couples mal assortis et petites confidences entre amis, les sketchs s’enchaînent joyeusement.
Tout public.
Durée 1h .
Salle des Fêtes 64 Rue Paul Abadie Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 32 40
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English :
L’événement Soirée théâtre Faux a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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