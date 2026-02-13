Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de pétanque Gimel-les-Cascades

Concours de pétanque Gimel-les-Cascades

Concours de pétanque Gimel-les-Cascades dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Terrain de pétanque

Ville : 19800 Gimel-les-Cascades

Département : Corrèze

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 12 Tarif de base plein tarif

Gimel-les-Cascades

Concours de pétanque

Terrain de pétanque Gimel-les-Cascades Corrèze

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Concours de pétanque En doublette et en 4 parties Buffet Buvette Bourriche Lots pour chaque participant –   .

Terrain de pétanque Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   apeeggimel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Gimel-les-Cascades a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

À voir aussi à Gimel-les-Cascades (Corrèze)