Concours de pétanque Gimel-les-Cascades
Concours de pétanque Gimel-les-Cascades dimanche 7 juin 2026.
Gimel-les-Cascades
Concours de pétanque
Terrain de pétanque Gimel-les-Cascades Corrèze
Tarif : – – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Concours de pétanque En doublette et en 4 parties Buffet Buvette Bourriche Lots pour chaque participant – .
Terrain de pétanque Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine apeeggimel@gmail.com
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Gimel-les-Cascades a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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