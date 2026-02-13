Gimel-les-Cascades

Concours de pétanque

Terrain de pétanque Gimel-les-Cascades Corrèze

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Concours de pétanque En doublette et en 4 parties Buffet Buvette Bourriche Lots pour chaque participant – .

Terrain de pétanque Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine apeeggimel@gmail.com

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Gimel-les-Cascades a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze