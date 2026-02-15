Concours de petanque LA BOULE D’OR Banize
Concours de petanque LA BOULE D’OR Banize samedi 9 mai 2026.
Concours de petanque LA BOULE D’OR
champ de foire Banize Creuse
Concours de pétanque en doublette ouvert a tous .
champ de foire Banize 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 08 11 86 labouledor23120@gmail.com
