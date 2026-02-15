concours de petanque LA BOULE D’OR Banize

concours de petanque LA BOULE D'OR

concours de petanque LA BOULE D’OR Banize samedi 9 mai 2026.

concours de petanque LA BOULE D’OR

Champ de Foire Banize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

– Concours en doublette
– 5 € d’inscription par personne
– Gains redistribution des engagements   .

Champ de Foire Banize 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 08 11 86  labouledor23120@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : concours de petanque LA BOULE D’OR

L’événement concours de petanque LA BOULE D’OR Banize a été mis à jour le 2026-02-11 par OT Aubusson-Felletin