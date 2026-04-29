Concours de pétanque La Porte du Der
Concours de pétanque La Porte du Der dimanche 19 juillet 2026.
La Porte du Der
Concours de pétanque
Derrière le Cosec La Porte du Der Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Tout public
Organisé par le Tennis Club Dervois. Inscriptions dès 10h. Restauration et buvette sur place. .
Derrière le Cosec La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 7 70 60 58 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours de pétanque La Porte du Der a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à La Porte du Der (Haute-Marne)
- Escapades Randonnée avec des arbres remarquables de la Forêt du Der La Porte du Der 24 juin 2026
- Escapades Sur les traces de la Fonte d’Art Giffaumont-Champaubert 1 juillet 2026
- Courses hippiques (Tout trop) La Porte du Der 5 juillet 2026
- Courses hippiques en semi-nocturne et Fête de l’hippodrome La Porte du Der 18 juillet 2026
- Courses hippiques (Tout trop) La Porte du Der 26 juillet 2026