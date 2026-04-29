Concours de pétanque La Porte du Der dimanche 19 juillet 2026.

La Porte du Der

Concours de pétanque

Derrière le Cosec La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Tout public

Organisé par le Tennis Club Dervois. Inscriptions dès 10h. Restauration et buvette sur place. .

Derrière le Cosec La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 7 70 60 58 21

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English :

L’événement Concours de pétanque La Porte du Der a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne