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Concours de pétanque La Porte du Der

Concours de pétanque La Porte du Der dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Derrière le Cosec

Ville : 52220 La Porte du Der

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

La Porte du Der

Concours de pétanque

Derrière le Cosec La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Tout public
Organisé par le Tennis Club Dervois. Inscriptions dès 10h. Restauration et buvette sur place.   .

Derrière le Cosec La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 7 70 60 58 21 

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English :

L’événement Concours de pétanque La Porte du Der a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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