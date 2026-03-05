Courses hippiques (Tout trop)

HIPPODROME DE LA CROUEE La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Tout public

L’hippodrome de Montier en Der, créé en 1849, situé à quelques kilomètres du lac du Der, est devenu un site incontournable pour les passionnés de chevaux et d’animations diverses.

Venir à Montier en Der pour assister aux courses hippiques est un véritable moment de plaisir ! .

HIPPODROME DE LA CROUEE La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 60 18 courses-hippiques@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Courses hippiques (Tout trop) La Porte du Der a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne