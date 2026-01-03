Escapades Sur la Route de la Fonte d’Art en Haute-Marne Giffaumont-Champaubert
Escapades Sur la Route de la Fonte d’Art en Haute-Marne Giffaumont-Champaubert mercredi 29 avril 2026.
Escapades Sur la Route de la Fonte d’Art en Haute-Marne
Office de Tourisme du Lac du Der Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Tout public
De Wassy au Val d’Osne, découvrez la fonte décorative les plus belles œuvres ornementales de la région Les merveilles du parc des promenades à Wassy, les statues du petit bois à Joinville et quelques surprises… Une escapade guidée et commentée au cœur d’un savoir faire Haut-Marnais unique. .
Office de Tourisme du Lac du Der Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 25 05 31 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Escapades Sur la Route de la Fonte d’Art en Haute-Marne Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne