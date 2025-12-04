LES MARCHÉS D’ÉTÉ AU LAC DU DER Giffaumont-Champaubert
Promenade de l’Ile Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Marché de producteurs et artisans avec animation musicale. De 17h à 22hTout public
Marchés de producteurs et d’artisans tous les vendredis soirs de l’été … au bord de l’eau !
50 exposants sont présents . Un concert a lieu chaque vendredi de 19h à 21h. .
Promenade de l’Ile Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est animations@lacduder.com
English : LES MARCHÉS D’ÉTÉ AU LAC DU DER
Farmers’ and craftsmen’s market with musical entertainment. From 5pm to 10pm
